Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor
2005 senesinde emekli olan eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones Jr. ile 12 Eylül'de karşı karşıya gelecek. 54 yaşında olan Tyson, 51 yaşında olan Jones Jr. ile sekiz rountluk bir müsabakaya çıkacak.
24.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:56
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.
Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.
20 YAŞINDA TARİHE GEÇMİŞTİ
Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.