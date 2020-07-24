Mike Tyson ringe geri dönüyor Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA