Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran maskesiz ve ehliyetsiz sürücüye 6 bin 500 TL ceza

ADANA'DA koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, önünde 'Roketçi Cemal' yazılı servis midibüsünün ehliyetsiz ve maskesiz sürücüsü Soner Dağlaraştı'ya 6 bin 500 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda Adana'da yapılan denetimde trafikteki araçları da kontrol edildi. Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki denetimde, polis ekipleri, sürücüsünün maskesiz olduğunu gördükleri, önünde 'Roketçi Cemal' yazan midibüsü durdurdu. Tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Soner Dağlaraştı'nın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Dağlaraştı'na ehliyetsiz araç kullanmak, maske takmamak ile midibüsün önündeki 'Roketçi Cemal' yazısı nedeniyle toplam 6 bin 500 TL ceza kesildi.Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.