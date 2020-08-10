Microsoft'un uygun fiyatlı konsolu Xbox Series S doğrulandı

Microsoft'un uygun fiyatlı bir konsol üzerinde çalıştığı daha önce sızdırılmıştı fakat Microsoft tarafından onaylanmamıştı. Sızdırılan kol ile bu konsolun varlığı da kesinleşmiş gibi duruyor. Bir satışı sitesi Xbox Series X ve Xbox Series S için kullanılabilecek kolun 35 dolara satın alındığını da belirtti.

XBOX SERIES X DETAYLARI

Yeni nesil konsol, her biri 3.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli özel 7 nm AMD Zen 2 işlemci ve toplam 12 teraflops AMD RNDA 2 ekran kartı ile güçlendirildi.

16 GB GDDR6 bellek kullanan yeni nesil konsol, çok yüksek hız sunan 1TB boyutunda özel NVME SSD depolama birimine sahip.

4K UHD Blu-Ray optik sürücü bulunan ve dahili depolamasına ayrı olarak takılan 1 TB harici kart ile artırılabilir bir konsol.

Ray Tracing desteği ile ışık oyunları sunar.

XBOX SERIES S NEDİR, DETAYLARI NELER? FİYATI NE KADAR?

Microsoft'un daha uygun fiyatlı olarak tasarladığı iddia edilen konsol doğrulandı. Yeni nesilde ikinci oyun konsolu olan bu görseller ilk olarak Zak S isimli Twitter kullanıcısının Series S konsoluna ait olduğunu ifade ettiği bu oyun kumandasını paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Robot White adlı oyun kumandası, Xbox One oyun kumandası ile benzer özelliklere sahip. Series S için tasarlanan kolun sol tarafında bir D-Pad yer alıyor. Ayrıca bir paylaş düğmesi de görülüyor.

Resmi bir açıklama gelmese bile kutulu bir ürün olduğu için varlığı yakında doğrulanır. Ayrıca, Xbox Series S bu ay tanıtılabilir.

Xbox Series S'in uzun süredir "Lockhart" olarak anılan Xbox modeli de olabilir. Bu konsolun uygun fiyatlı olması da bekleniyor. "Lockhart" isimli konsol 7.5 GB RAM özelliğine, 4 teraflop gücünde olan grafik ünitesine ve Xbox Series X'te kullanılan CPU birimine ev sahipliği yapacak.

AMD Zen 2 işlemcisi ile güçlenen konsolun fiyatı da 200 dolar olabilir.

Xbox One - Xbox Series S