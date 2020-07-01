Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya almasından sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı paylaşımda, bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitter'da ise #ÜlkücülerHesapKapatıyor etiketi kısa sürede gündem oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak için sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara tepki göstermişti. Erdoğan, sosyal medya platformlarının kontrol altına alınacağını söyleyerek hukuki düzenleme üzerine çalıştıklarını belirtmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise TBMM'ye getirilmesi beklenen sosyal medya düzenlemesine ilişkin Twitter'dan son mesajını paylaşarak destek vermişti.