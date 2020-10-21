Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına MHP'den yalanlama

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Twitter hesabından yapılan açıklamada eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiğine dair haberlere yalanlama geldi.

MHP'den yapılan açıklamada, "21.Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, Eski Sağlık Bakanımız Sn Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi. Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.