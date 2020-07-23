Metin Gürak kimdir? Orgeneral Metin Gürak kaç yaşında, nereli?

Metin Gürak, Tümgeneralliğin ardından Korgeneralliğe terfi ederek 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak göreve başladı. 2018 yılında ise Genelkurmay II. Başkanlığı'na atandı. İşte, Metin Gürak hayatı...

METİN GÜRAK KİMDİR?

1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1982 yılında Topçu Okulu'ndan mezun olan Metin Gürak, 1985 yılında Kara Havacılık Okulu'nu bitirerek pilot oldu. 1990 yılında Kara Harp Akademisi, 1996 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni tamamladı.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından, 2006 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilerek 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak göreve geldi. 2010 yılında Tümgeneral rütbesine terfi eden Gürak, 2015 yılında Korgeneral rütbesine terfi ettirilerek 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak atandı.

Metin Gürak, Ağustos 2017'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay II. Başkanlığı görevine atandı. 10 Ocak 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Askeri Müşaviri olarak görevlendirildi.

23 Temmuz 2020 tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe terfi ettirildi. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Zerrin Gürak ile evli ve iki çocuk sahibidir.