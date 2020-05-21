Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için bu gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.