Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

18.08.2020 08:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette esmesi öngörülüyor.

Üç büyük ilimizde ise hava durumu şu şekilde:

İSTANBUL - 30°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR - 30°C Az bulutlu ve açık

ANKARA - 29°C Az bulutlu ve açık