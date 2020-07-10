Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
10.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 01:04
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda cumartesi görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle itibarıyla Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.