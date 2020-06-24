Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji; Marmara ve Karadeniz kıyıları için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE VE ARTVİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.