Meteoroloji, İstanbul dahil onlarca ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 25 ili 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan yazılı uyarıda, "23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege ve Marmara'da, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Çankırı, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." denildi.

SARI KOD UYARISI YAPILAN 25 İL

Kuvvetli yağışın beklendiği iller şöyle sıralandı: Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

İSTANBUL'DA 2 GÜN ETKİLİ OLACAK

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaşarak, yağışların yarın saat 10.00'da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

4 BÖLGEYE DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya) ve Marmara'da, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.