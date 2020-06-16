Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta gök gürültülü sağanak, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Bölge 5. Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından yayımlanan uyarıda, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan yüksek seviye alçağı ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olduğu bildirildi.

Yağışlı bir haziran ayı geçirildiği belirtilen açıklamada, hafta başına kadar bölge genelinde öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanakların etkili olmasının beklendiği belirtildi.

VATANDAŞLARIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Yağışların yerel olarak kısa sürede yer yer kuvvetli olacağı aktarılan açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE DÜŞECEK

Açıklamada, sıcaklıkların da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği aktarıldı.