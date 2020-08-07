Meteoroloji tahminlerine göre 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü az bulutlu ve açık bir gün geçirirken, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak yağmur, Trakya'da ise kuvvetli poyraz bekleniyor. Kıyı Ege'de sıcaklıkların 1 ile 3 derece düşmesi bekleniyor

07.08.2020 07:26 | Son Güncelleme: 07.08.2020 07:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık