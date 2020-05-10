Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı

Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren ülkenin genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HAFİF, ARA SIRA ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENİYOR

Rüzgarın, genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre, ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.