Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÖĞLEDEN SONRA 6 İLDE DAHA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin açıklamasına göre öğle saatlerinden sonra ise Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.