Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti

Lionel Messi Manchester City'nin transfer teklifini kabul etti. Arjantinli yıldız yaklaşık 5 seneyi kapsayan ve 700 milyon euro değere sahip kontrat teklifine 'Evet' dedi. Bu anlaşmayla birlikte Messi, tarihin en çok kazanan sporcusu olacak.

Arjantinli yıldız önce 3 sezon Manchester City'de oynayacak, daha sonra ise City Football Group'un ABD MLS Ligi takımlarından New York City'e gidecek. Messi 2 sene de burada futbol oynayacak.

SAATTE 15 BİN 900 EURO KAZANACAK, ŞİRKETTEN HİSSE VERİLECEK

33 yaşındaki oyuncu bu anlaşmayla saatte 15 bin 900, haftada 390 bin ve ayda da 11 milyon 680 bin euro gibi inanılması güç bir para kazanacak. Yıldız isme ayrıca City Football Group şirketinin hisselerinin bir bölümü de verilecek.

AYRILIK GÖRÜŞMELERİNİ BABASI YAPIYOR

6 kez Ballon d'Or sahibi olan oyuncunun babası Jorge Messi de yarından itibaren Barcelona'yla ayrılık görüşmelerine resmen başlayacak. Barcelona Kulübü oyuncusuna 2 yıllık sözleşme getirme planı yapmıştı ancak bu haberden önce de Messi'nin Barça'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu.