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Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti

Barcelona ile bağlarını koparmaya hazırlanan Lionel Messi, Manchester City'den gelen tarihi teklifi kabul etti. 5 yıl için toplam 700 milyon euroluk teklife "evet" diyen Messi'ye İngiliz ekibinin bağlı olduğu City Football Group şirketinden hisse de verilecek.

02.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:14

Lionel Messi Manchester City'nin transfer teklifini kabul etti. Arjantinli yıldız yaklaşık 5 seneyi kapsayan ve 700 milyon euro değere sahip kontrat teklifine 'Evet' dedi. Bu anlaşmayla birlikte Messi, tarihin en çok kazanan sporcusu olacak.

Arjantinli yıldız önce 3 sezon Manchester City'de oynayacak, daha sonra ise City Football Group'un ABD MLS Ligi takımlarından New York City'e gidecek. Messi 2 sene de burada futbol oynayacak.

SAATTE 15 BİN 900 EURO KAZANACAK, ŞİRKETTEN HİSSE VERİLECEK

33 yaşındaki oyuncu bu anlaşmayla saatte 15 bin 900, haftada 390 bin ve ayda da 11 milyon 680 bin euro gibi inanılması güç bir para kazanacak. Yıldız isme ayrıca City Football Group şirketinin hisselerinin bir bölümü de verilecek.

AYRILIK GÖRÜŞMELERİNİ BABASI YAPIYOR

6 kez Ballon d'Or sahibi olan oyuncunun babası Jorge Messi de yarından itibaren Barcelona'yla ayrılık görüşmelerine resmen başlayacak. Barcelona Kulübü oyuncusuna 2 yıllık sözleşme getirme planı yapmıştı ancak bu haberden önce de Messi'nin Barça'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu.

Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti
Haber Yorumları (10)
MRTKRC: YAZIK YA BU KADAR PARA TEK BİR İNSANA VERİLİRMİ . . TEVEKKELİ ALLAH BELA VERİP DURUYO . .
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TAHSİN AYDOĞDU: Gözünü toprak doyursun. Sonra alt taarafı futbol için buna bu kadar para verilir miKulüp sahibi Araplar buna bu kadar para vereceğinize gidin fakir Arap ülkelerine yardım edin.
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YAPİLACAK BİRSEY OLMALİ: Balonun sonecdk yilarca xavi ve inyestanin sayesinde kupa aldin e gorecez bskalim sen neymisin rondaldo kendini 3 buyuk farkli takimda ve mili takimda basariya imzalar atti seni onla kiyaslayan akla yanarim sana niye iyi diyolar biliyonmu messi futbolun icin degil ronaldoya dusman olduklarindan avrupa rondanldo muslumanlarin yaninda oldu diye onu tarihten silme karari aldilar o yuzden sana iyi diyolar
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