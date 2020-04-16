Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Konsey, Kovid-19 salgını durumunu göz önüne alarak, mübarek Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmamasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın daha önce verilen fetvalara ve tıbbi tavsiyelere uygun bir şekilde alındığına vurgu yapıldı.

22 MART'TA İBADETE TAMAMEN KAPATILMIŞTI

Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgını nedeniyle 22 Mart'ta Kudüs İslami Vakıflar İdaresince ibadete tamamen kapatılmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Harem-i Şerif ilk defa ramazan ayında ibadete kapalı olacak.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmış, bunun üzerine Aksa ilk kez ibadete kapatılmıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail güçlerince çeşitli bahanelerle zaman zaman ibadete kapatılıyor.

DOĞU KUDÜS'TE EN AZ 81 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Filistin makamlarının verilerine göre, şu ana kadar işgal altındaki Doğu Kudüs'te en az 81 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkede 140 kişi söz konusu salgın nedeniyle hayatını kaybederken, Kovid-19 tespit edilen toplam vaka sayısı ise 12 bin 591.