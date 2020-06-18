Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla gezerken görüntülendi. Boluğur'un, makyajsız hali ve sütyensiz tercih ettiği siyah body'si dikkat çekti.
18.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:40
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evden dışarı çıkmayan ve bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla gezerken görüntülendi.