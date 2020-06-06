3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Tarsus-Ankara Otoyolu Damlama mevkisinde meydana gelen kazada otomobilin tıra çarpması sonucu otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken araca sıkışan cansız bedenler itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı.
06.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:33
Aycan Yıldırım'ın (48) kullandığı 01 ACN 18 plakalı otomobil, Tarsus- Ankara Otoyolu Damlama mevkisinde, Mükremin Çamur idaresindeki 01 D 1842 plakalı tıra arkadan çarptı.
ŞOFÖR HARİÇ, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Aycan Yıldırım yaralandı, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SIKIŞAN CANSIZ BEDENLERİ İTFAİYE ÇIKARDI
Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan cansız bedenler, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.