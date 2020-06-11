Mersin'de neler yenmeli? Mersin'de gezilecek yerler? Mersin şehri hakkında her şey

Nüfusu en kalabalik 11. büyük şehri olan Mersin, Mersin nüfusu 2019 yılına göre 1.840.425'dir. Bu nüfus, 919.594 erkek ve 920.831 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,97 erkek, %50,03 kadındır. 13 tane ilçesi bulunmaktadır. Nemi az, kışları ılık, yazları ise sıcak iklime sahiptir. Çeşitli mutfağı ile her damak zevkine hitap etmektedir. Tarihi kalıntıları koruması ve bunları sergilemesi ile de büyük takdir toplamaktadır.

MERSİN İKLİMİ

Az nemli, kışları ılıman, yazları sıcak bir iklime sahiptir. Şehrin iç kısımlarında ve yaylarda sıcaklık 10 °C 'ye kadar düşmektedir.En çok yağış Aralık ayında en az yağış ise Ağustos ayındadır.

MERSİN'DE GEZİLECEK YERLER

Mersin Marina: Türkiye'nin Doğu Akdeniz çanağındaki en büyük marinası olma özelliğine sahip. 2011 yılında halka açılmıştır. 1000 yat alabilme kapasitesi ileRestoran, SPA, bar, yat kulübü ve spor merkezi gibi birçok sosyal olanağıda mevcuttur.

Mersin Arkeoloji Müzesi: Bu müze içinde sosyalleşme imkanı oldukça fazladır. sergi salonları, çocuklar için arkeopark uygulama alanları, kütüphane, hediyelik eşya gibi salonlarda mevcuttur. Müzede toplam 1435 adet eser sergilenmektedir.

Hz. Muğdat Cami: Ankara Kocatepe Camisi'nden sonra Cumhuriyet Dönemi'nin ikinci büyük camisidir. Hz. Miktad'ın türbesi bulunmaktadır.

Mersin Deniz Müzesi:Pazartesi günleri kapalı olan müze, mesai saatlerinde ziyarete açıktır. 800 kitaplı kütüphaneye sahip müzede, dönemlere ilişkin gemi modelleri, sancak, arma, askeri kıyafetler, kesici, delici ve ateşli silahlar ile yağlı boya tablolar sergilenmektedir.

Soli Pompeiopolis Antik Kenti: Kent ismini güneşten almaktadır. Birçok medeniyeti barındıran içinde bulunduran kent, şu sıralar kazı çalışmaları nedeniyle kapalıdır.

Yumuktepe Höyüğü: Mersin'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yumuktepe Höyüğü, dünyada tarımın ilk yapıldığı yerler arasındadır. MÖ 7 bin yıllarına uzanan bir geçmişe sahiptir.

Tarsus: Mersin'in ilçesi olan Tarsus, 650 metre yükseklikte yer alır. Önemli yapısı olan Gülek Kale, haftanın 7 günü zaman sınırlaması olmadan ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Kisecik Kanyonu: Saklı cennet olarak adlandırılan doğa harikasıdır. Mavi ve yeşilin uyumunu gözler önüne seren Kanyon'da,yüzmek ve sal gezisi yapmak mümkün.

Silifke: Mersin'in tarih bakımından en zengin yöresi. Kilise kalıntıları, mağaraları, plajları ve enfes kıyıları ile kendine hayran bırakır. Silifke kalesi ise tüm şehre hakim, yamacın zirvesine kurulu. Silifke merkezde yer alan Roma Tapınağı veya Zeus Tapınağı olarak da biliniyor.

MERSİN'DE NELER YENMELİ?

Tantuni: Hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Mersin ile özdeşleşen yiyecek, lavaş ve özel sos ile servis edilir.

Şalgam: Turşucuların her sokak başında olduğu ve tadına doyamayacağınız şalgamları mutlak denemelisiniz.

Cezerye: Havucun başrolde olduğu cezerye, Mersin'e uğramış çoğu kişinin hediye olarak aldığı lezzettir.

Ciğer kebap: Oldukça sık tüketilen ve baharatlar ile zenginleştirilen lezzet, damaklara bayramı yaşatacaktır.

Humus: Nohut, limon ve tahin karışımı Mersin'de yemelisiniz.

Kerebiç: İç harcı olarak ceviz ve fıstık kullanılan lezzet, Mersin'in önemli lezzetleri arasındadır. Üzerine dökülen köpüğü ile muhteşem tatlı çeşididir.

Mamül: İçerisinde hurma püresi, bulunan bir çeşit kurabiye türüdür. Şekil vermek üzere hazırlanmış tahta düzenekler vardır.

Sıkma: Patates ya da soğan kavrularak hazırlanır. Karışım lavaşa sarılarak servis edilir.

Kaynar: İçerisinde fındık, fıstık, ceviz ve çeşitli baharatlar ile hazırlanır. Sıcak servis edilir.

MERSİN İLÇELERİ

Akdeniz

Anamur

Aydıncık

Bozyazı

Çamlıyayla

Erdemli

Gülnar

Mezitli

Mut

Silifke

Tarsus

Toroslar

Yenişehir

MERSİNLİ ÜNLÜLER

Kadir Doğulu

Kemal Doğulu

Yasemin Yürük

Mustafa Üstündağ

Hazal Filiz Küçükköse

Ali Er