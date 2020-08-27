Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın rezervleri 517 milyon dolar arttı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 56 MİLYON DOLAR ARTTI

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 56 milyon dolar artışla 45 milyar 434 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 45 milyar 378 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 461 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 461 milyon dolar yükselişle 42 milyar 816 milyon dolardan 43 milyar 277 milyon dolara ulaştı.

TOPLAM REZERV 88,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar artarak 88 milyar 194 milyon dolardan 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):