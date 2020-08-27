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Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 517 milyon dolar artarak 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.

27.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın rezervleri 517 milyon dolar arttı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 56 MİLYON DOLAR ARTTI

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 56 milyon dolar artışla 45 milyar 434 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 45 milyar 378 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 461 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 461 milyon dolar yükselişle 42 milyar 816 milyon dolardan 43 milyar 277 milyon dolara ulaştı.

TOPLAM REZERV 88,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar artarak 88 milyar 194 milyon dolardan 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih
 Altın Rezervleri
 Brüt Döviz Rezervleri
 Toplam Rezervler
28.12.2018
 19.950
 71.980
 91.930
25.01.2019
 19.862
 73.470
 93.332
22.02.2019
 20.549
 79.122
 99.671
29.03.2019
 20.834
 75.408
 96.242
26.04.2019
 20.432
 73.284
 93.716
31.05.2019
 20.517
 75.038
 95.555
28.06.2019
 22.853
 73.544
 96.397
26.07.2019
 23.417
 74.971
 98.388
29.08.2019
 25.709
 75.796
 101.505
27.09.2019
 26.051
 75.655
 101.706
25.10.2019
 26.481
 78.504
 104.985
29.11.2019
 26.475
 78.274
 104.749
27.12.2019
 25.079
 81.240
 106.319
31.01.2020
 27.520
 74.856
 102.376
28.02.2020
 30.411
 77.414
 107.825
27.03.2020
 31.325
 64.081
 95.406
30.04.2020
 34.786
 51.457
 86.243
29.05.2020
 36.667
 54.360
 91.027
26.06.2020
 38.821
 51.417
 90.238
30.07.2020
 43.572
 46.673
 90.245
07.08.2020
 45.230
 46.594
 91.824
14.08.2020
 42.816
 45.378
 88.194
21.08.2020
 43.277
 45.434
 88.711
Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
AKİL: Çok nankör bir milletiz biz, her evde bir buzdolabı, bir derin dondurucu var, refah seviyemiz bu kadar yükselmişken siz neyi eleştriyorsunuz bre densizler
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SAİT: kesin yine rakamlarla oynamışlardır
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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