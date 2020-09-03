Merkez Bankası rezervleri 4 milyar 75 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, toplam rezerv miktarı geçen hafta 4 milyar 75 milyon dolar azaldı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 3,84 MİLYAR DOLAR AZALDI

28 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 840 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ağustos'ta 45 milyar 434 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 235 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 235 milyon dolar düşüşle 43 milyar 277 milyon dolardan 43 milyar 42 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERV 88,7 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 75 milyon dolar azalarak 88 milyar 711 milyon dolardan 84 milyar 636 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):