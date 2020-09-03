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Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 636 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 4 milyar 75 milyon dolar azalarak 84 milyar 636 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 636 milyon dolar oldu
03.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 4 milyar 75 milyon dolar azalarak 84 milyar 636 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 840 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ağustos'ta 45 milyar 434 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 235 milyon dolar düşüşle 43 milyar 277 milyon dolardan 43 milyar 42 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 75 milyon dolar azalarak 88 milyar 711 milyon dolardan 84 milyar 636 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.12.2018

19.950

71.980

91.930

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019

20.834

75.408

96.242

26.04.2019

20.432

73.284

93.716

31.05.2019

20.517

75.038

95.555

28.06.2019

22.853

73.544

96.397

26.07.2019

23.417

74.971

98.388

29.08.2019

25.709

75.796

101.505

27.09.2019

26.051

75.655

101.706

25.10.2019

26.481

78.504

104.985

29.11.2019

26.475

78.274

104.749

27.12.2019

25.079

81.240

106.319

31.01.2020

27.520

74.856

102.376

28.02.2020

30.411

77.414

107.825

27.03.2020

31.325

64.081

95.406

30.04.2020

34.786

51.457

86.243

29.05.2020

36.667

54.360

91.027

26.06.2020

38.821

51.417

90.238

30.07.2020

43.572

46.673

90.245

07.08.2020

45.230

46.594

91.824

14.08.2020

42.816

45.378

88.194

21.08.2020

43.277

45.434

88.711

28.08.2020 43.042 41.594 84.636

Kaynak: AA

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