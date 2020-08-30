Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin"1000 Günde Memleket Hareketi" çalışmasında kullanacağı otobüslerin reklam giydirme işlemleri tamamlandı. 4 Eylül'de Sivas'tan Türkiyw'yi gezmeye başlayacak İnce'nin kullanacağı otobüslerde hiç CHP logosunun olmaması dikkatli gözlerden kaçmadı.

CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla "1000 Günde Memleket Hareketi"ni başlattığını açıklamıştı. "Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir" diyen İnce,"Türkiye'ye yeni bir seçenek sunduklarını" dile getirmişti.

OTOBÜSTE HİÇ CHP LOGOSU YOK

İnce'nin "Memleket Hareketi" otobüsünün fotoğrafları yayınlandı. İlgili fotoğraflarda, otobüsün herhangi bir yerinde CHP logosu bulunmadığı görüldü. İnce yaptığı basın toplantısıyla duyurduğu Memleket Hareketi'ne 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak.