Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum

Adıyaman'da yaşayan 24 yaşındaki Melek Aslan, Dicle Üniversitesi Matematik bölümününden mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada aynı bölümde okuyan Orhan V. ile tanıştı. Melek ve Orhan, üniversiteyi bitirdikten sonra evlenme kararı aldı ve gençler mezun olduktan sonra ailelerle tanıştı.

TEHDİT VE ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerden sonra Orhan V., Aslan'ı kıskançlık gerekçesiyle sürekli tehdit etmeye hatta şiddet uygulamaya başladı. Aslan, ayrılmasına rağmen tehditlerine devam eden Orhan V.'den şikayetçi olarak 2 ay önce koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

"AİLEM BENİMLE İRTİBATI KESTİ"

Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın son olarak polise verdiği ifadesinde, "Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum. Ailem benimle irtibatı kesti" dediği öğrenildi.

ÖNCE TAKİP ETTİ, SONRA VURDU

21 yaşındaki kardeşi Mustafa Aslan, ablasının yaşadığı yere gitti. Sokakta takip ettiği ablasıyla önce tartışmaya başladı. Daha sonra yanındaki tabancayla 4 el ateş etti. Genç kızın eski arkadaşının kızın ailesini arayarak çeşitli ithamlarda bulunduğu bunun üzerine Mustafa Aslan'ın da Diyarbakır'a giderek ablasını öldürdüğü ileri sürüldü. Mustafa Aslan tutuklandı.

CİNAYETİ NAMUS MESELESİ İÇİN İŞLEMİŞ

Öte yandan ablasını öldüren Mustafa Aslan, gece yarısı savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan, tutuklandı. Aslan, emniyet ve savcılık sorgusunda ablası Melek'i 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söyledi. Genç kızın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkan eski erkek arkadaşı Orhan V. ise polis tarafından cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranıyor.

CENAZESİ BABASI VE AVUKATI TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Melek'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada otopsisi tamamlanan genç kızın cenazesi, babası ve avukatı tarafından teslim alınarak memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Genç kız, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.