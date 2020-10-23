Melek Aslan cinayetinde şok detaylar

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Melek Aslan, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı, herkesin birbirine akraba olduğu 70 haneli Erikdere Köyü'nde yaşayan Hasan-Adile Aslan çiftinin 6'sı erkek 11 çocuğunun en küçüğüydü. 2015'te Kahta Lisesi'nden mezun olunca girdiği sınavda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Ailesi ve arkadaşları tarafından sempatik tavırları ve yardımsever karakteriyle çok sevilen Melek'in hayatı, sosyal medyada Sakaryalı Orhan Vatansever ile tanışmasıyla bir anda geri dönülmez bir kabusa dönüştü. İkili kısa sürede sevgili olmuş, evlilik kararı almıştı... İki sevgili, birbirilerini ailelerine bile tanıştırdı.

GÜZEL GÜNLER İŞKENCEYE DÖNDÜ

Melek Aslan, KPSS'ye çalışmak hem de Orhan Vatansever'e yakın olmak için geçen yıl okul mezuniyetin ardından ailesine haber vermeden Sakarya'ya giderek orada yaşamaya başladı. Kiraladığı özel yurt odasında kalan Melek'in, işlerinden dolayı sık sık yurt dışına giden Orhan Vatansever ile yaşadığı güzel günler çok sürmedi. Sevgilisinin sık sık kıskançlık krizleri yaşamasına artık dayanamayan Melek iki ayrı tarihte şiddet ve tehdit nedeniyle Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu, 4 ay önce de uzaklaştırma kararı aldırdı ve yeniden Diyarbakır'a dönerek burada kiraladığı apart otel odasında yaşamaya başladı.

MESAJ VE FOTOĞRAFLARLA KARDEŞİNİ TAHRİK ETTİ

Cinayetin ardından savcıya cinayete ilişkin 5 sayfalık ifade veren Mustafa Aslan, ablasının ölümüyle son bulan süreci tüm detaylarıyla anlattı. İşte SABAH'ın ulaştığı abla katili Mustafa Aslan'ın ifadesi:

Ablam okulu bitirmeden iki yıl kadar önce evimize gelmemeye başladı. Kendisiyle bu zaman içinde görüşmüyordum. Beni arayıp sormaz, evimize gelip gitmezdi. Son zamanlara kadar ne benim ne de ailemin bir problemi yoktu. Ailem, ablamın eve gelmeme durumunu hazmedemedi ama bir şey de yapmazdı, Bir süre önce telefonuma yurtdışı numarasından değişik zamanlarda whatsapp üzerinden ismini Orhan olarak söyleyen kişiden birçok mesaj gelmeye başladı.

"ÖCÜMÜ ALACAĞIM, ONUNLA YATTIM"

Sakaryalı olduğunu ama Almanya'da çalıştığını söyleyip bana, 'Ben seni tanıyorum ama sen beni tanımıyorsun. Ablan Melek'i tanıyorum. Ablanız kötü yolda. Benim paramı yedi. Ben de sizin evi haciz ettireceğim. Baban hapise girecek. Ben de biliyorum sizin suçunuz yok ama ben de bu şekilde öcümü alacağım. Senin ablan para karşılığı erkeklerle yatıyor 1.5 yıl boyunca ablana cinsel istismarda bulundum.' dedi.

"ABLANIN GECELİĞİ NE KADAR?" DİYE SORDU

Ablamın yarı çıplak fotoğraflarını bana atıp, 'Siz erkek değil misiniz? Kardeşinize neden sahip çıkmıyorsunuz. Ya sahip çıkın ya da ben gereğini yaparım' yazdı. Ben de bunun üzerine şahsın numarasını engelledim. Aileme bu mesajlardan bahsetmedim. 3-5 gün sonra bu sefer farklı farklı numaralardan ablamın fotoğraflarını atarak, 'Saatliği, geceliği ne kadar?' sorularını sordu ve ablam için fuhuş pazarlığı yapmaya çalıştılar benimle. Bu mesajın geldiği numaraları da engelledim.

FACEBOOK'TA İĞRENÇ PAYLAŞIM

İlçemiz Kahta'nın Facebook'daki bir sayfasına Orhan Vatansever isimli şahıs, ablam Melek'in fotoğraf, adres ve kimlik bilgisini atarak, 'Melek Aslan, baba ismi Hasan Aslan. Bu şahıslar dolandırıcıdır. Melek Aslan para karşılığı evli erkeklerle yatıp kalkıyor' diye paylaşım yaptı. Bu konudan bir ay sonra yine tanımadığım bir kişi mesaj gönderdi ve 'Haberlere çıkacağım, sizi rezil edeceğim. Şerefinizle oynayacağım. Sizin bir suçunuz yok ama kız kardeşinizi Diyarbakır'dan almıyorsunuz. Ya siz onu alın yada ben haberlere çıkacağım' diye yazıyordu. Ben de Orhan Vatansever olduğunu anladığım şahsa, 'Kız kardeşimi alıp Kâhta'ya getireceğim. Sen haberlere çıkma. Ben kardeşimi Diyarbakır'dan alacağım' diye cevap verdim.

"SİZİ ELALEME RESİL RÜSVAN EDERİM"

Ona Diyarbakır'da ablamı nasıl bulacağım diye sorduğumda bana, 'Ben sana yardımcı olurum, yerini bulurum. Diyarbakır'da arkadaşlarım var, takipteler. Ben istediğimi istediğim zaman bulurum, sen merak etme. Sana şimdi ablanın bir fotoğrafını göndereceğim' diyerek ablamın ev içinde, ağzında sigara, bakışları sarhoş gibi baygın bakar halde resmini yolladı. Altına da 'Ben Almanya'dan gelip bunları öğreniyorum, siz nasıl öğrenemiyorsunuz? Ya kız kardeşini getirirsin, yada sizi elaleme rezil rüsvan ederim' diye yazdı. Ben de, 'Yardımcı olacaksan ben de kimseye söylemeden ablamı çıkartıp istediği yere yerleştireceğim' dedim.

DİYARBAKIR'DA BULUŞUP ADRESİ SÖYLEDİ

Orhan Vatansever bana, 'Sen yalnız başına yanına gidemezsin. Melek'i polisi arar. Ben sana yardım ederim. Sakarya'dayım, 21 Ekim'de Diyarbakır'da olacağım. Sen de Diyarbakır'da ol' dedi. Ben de kabul ettim. Arabası olan arkadaşımı, 'Diyarbakır'a gidip biraz gezip ablamı alıp gelelim' diyerek ikna ettim. İki yıl önce fiyatını ve kimin olduğunu hatırlamadığım bir müşteriden satın aldığım ve dükkanın kasasında güvenlik amaçlı bulundurduğum ruhsatsız silahı Diyarbakır'ın kötü bir yer olduğunu düşünüp ayrıca Orhan'ın beni bir oyuna getirebileceğini düşündüğüm için yanıma aldım

MELEK'E HER TÜRLÜ İFTİRAYI ATTI

Orhan'a mesaj atarak, 'Abi ben yarın Diyarbakır'a geliyorum. Melek'i bulabilecek misin?' diye yazdım. Orhan da, 'Arkadaşlarım takipte. Melek şu anda yaşlı bir adamla birlikte. Kol kola, sarhoş bir şekilde bir binaya girdi. Akşam kaldığı aparta tekrar gelmek zorunda. Sabah apartın önünde bekleriz. Geldiği zaman da konuşuruz' diye yazdı.

"ONUNLA EVLENMEM"

Orhan'a, 'Melek'i getirmesine getireceğim. Yalvara yakara ağlayacağım ama Melek'i getireceğim ama sen de gelip ablamla evleneceksin' diye yazdım. Orhan bana, 'Sen olsan böyle biriyle evlenir misin? Doğru yolda değil' deyince ona ablamın böyle bir insan olmadığını ama ablamın eskiye döneceğini, ablamla evlenmesini söyledim. Bana, 'Söz veremiyorum. Sen Melek'i getir, sonrasında düşünürüz' dedi.

APARTIN ADRESİNİ VERDİ

Orhan, Melek'in kaldığı apartın adresini atıp, 'Buradayım. Çay ocağındayım' deyince verdiği adres gittim ancak o yoktu. Bana mesaj atıp, 'Polis beni aldı. Uzaklaştırma kararım olduğu için karakoldayım. 1 saate işim biter. Orada bekleyin. Ben gelene kadar Melek gelir' diye yazdı.