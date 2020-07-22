Meis adası nerede? Meis adası kimin? Meis adası yüz ölçümü

Meis adasındaki tek yerleşim yeri Kastellorizo'dur ve St. Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş biçimidir. Kıızlhisar adası nerede bulunur?

MEİS ADASI NEREDE?

Kızılhisar olarak da bilinen ada, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı oniki adadan biridir. Türkiye'nin Antalya Kaş kıyılarındansadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 kilometre karedir.

MEİS ADASI KİMİN?

Bölgedeki tek yerleşim yeri Kastellorizo (Megisti ya da Meis), St. Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş halidir. St. Jean Şövalyelerinden sonra ada sırasıyla Mısır, Napoli ve 1512'de Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlılar kısa aralıklar dışında 1915'e kadar adayı ellerinde bulundurdular. I. Dünya Savaşı sırasında Fransızların aldığı ada 1923 Lozan Antlaşması ile İtalya'ya verildi. 1948 II. Dünya Savaşı sonrasında On İki Ada'yla birlikte Yunanistan'a bağlandı.

Meis Adası haritası

Adada az miktarda üzüm ve zeytin yetişir. Ancak en önemli uğraş sünger avcılığıdır. Adaya yalnızca doğu kıyısından girilebiliyor. Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı olan Meis'e, aynı zamanda her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlar bulunuyor. Adada bir havaalanı vardır ve yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri yapılıyor.

MEİS ADASI NÜFUSU KAÇ?

Adanın nüfusu 2000 yılındaki sayıma göre 406 kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak bu rakam yaz döneminde 1000'e çıkabiliyor. Kalıcı nüfus olan 406 kişinin hepsi Meis yani Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki adıyla Megisti köyünde yaşamını sürdürüyor.