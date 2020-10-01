Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir'in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.

Çift devreli fikstürle 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.