Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

01.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:28
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir'in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir'in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.

Çift devreli fikstürle 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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