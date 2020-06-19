Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış mücadelesinde Medipol Başakşehir, geriden gelerek Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

19.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:58

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftasında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Lig ikincisi Başakşehir, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek

Mücadelenin ilk golünü 12. dakikada penaltıdan Ankaragücü'nün Lüksemburglu forveti Gerson Rodrigues attı. Penaltıya sebebiyet veren Başakşehirli Skrtel, sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Soyunma odasına 1-0 geride giren turuncu lacivertliler, ikinci yarıda toparlandı. 59. dakikada Danijel Aleksic ile beraberliği sağlayan Başakşehir, 73'te Edin Visca ile öne geçti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 59 yapan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ligin zirvesine çıktı. Düşme hattında bulunan Ankaragücü ise 24 puanda kaldı.