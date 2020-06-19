Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış mücadelesinde Medipol Başakşehir, geriden gelerek Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftasında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Lig ikincisi Başakşehir, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Mücadelenin ilk golünü 12. dakikada penaltıdan Ankaragücü'nün Lüksemburglu forveti Gerson Rodrigues attı. Penaltıya sebebiyet veren Başakşehirli Skrtel, sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Soyunma odasına 1-0 geride giren turuncu lacivertliler, ikinci yarıda toparlandı. 59. dakikada Danijel Aleksic ile beraberliği sağlayan Başakşehir, 73'te Edin Visca ile öne geçti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 59 yapan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ligin zirvesine çıktı. Düşme hattında bulunan Ankaragücü ise 24 puanda kaldı.