Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek

Geçen haftalarda yaptığı açıklama ile medeni kanunu hedef alan ve erkeklere ikinci eş çağrısında bulunan Ali Edizer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hız kesmiyor.

İlk olarak GATA'daki başhekim yardımcılığı görevinden alınan Edizer, daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de uzaklaştırılmıştı.

"EMEKLİ OLAYIM DİYORDUM ŞİMDİ VAZGEÇTİM"

Bir dönem Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın özel kalem müdürlüğüne de yapan Edizer yaptığı açıklamada, "Susmamı, bir kenara çekilmemi tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim. Amma: İki yıldır emekli olayım, diyordum, şimdi vazgeçtim. Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim. Her şey sadece Allah'ın (cc) dilemesiyle olur…" ifadelerine yer verdi.

"AÇIKTA OLMASI GEREKEN HER ŞEYİMİZ AÇIKTAYDI"

Bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşım daha yapan Edizer, "Açığa alınmak derken?' Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi" dedi.