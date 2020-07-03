Meclis'te ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 31 Temmuz'a kadar TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak.

03.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:50

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı

1-31 TEMMUZ ARASI GEÇERLİ OLACAK

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

GRUP TOPLANTILARI YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün ara veren Meclis çalışmaları 2 Haziran'da tekrar başlamıştı. Ziyaretçi yasağının devam edeceği Meclis'te çalışmalar kapsamında siyasi parti grup toplantıları yapılmaya devam edecek.