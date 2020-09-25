MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu
25.09.2020 15:51 | Güncelleme: 25.09.2020 16:16
MasterChef Türkiye yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Walison Fensoca'nın Türk eşi Melisa Pınar sosyal medyada merak konusu oldu. Pınar'ın Instagram'daki pozları da kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.
Sempatik tavırları ve yarım Türkçesiyle MasterChef Türkiye'ye damga vuran Brezilyalı yarışmacı Walison Fensoca'nın Türk eşi Melisa Pınar, sosyal medya pozları adından söz ettirmeye başladı.
KISA SÜREDE HAYRAN KİTLESİ OLUŞTU
Eşi Walison ile Malta'da bir iş seyahatinde tanıştığı bilinen Melisa Pınar yaşam koçluğu yapıyor ve tam bir spor tutkunu. Instagram'da bir hayran kitlesi oluşturan Pınar, aynı zaman YouTube kanalından da sık sık yayın yapıyor.