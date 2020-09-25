MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Sempatik tavırları ve yarım Türkçesiyle MasterChef Türkiye'ye damga vuran Brezilyalı yarışmacı Walison Fensoca'nın Türk eşi Melisa Pınar, sosyal medya pozları adından söz ettirmeye başladı.

KISA SÜREDE HAYRAN KİTLESİ OLUŞTU

Eşi Walison ile Malta'da bir iş seyahatinde tanıştığı bilinen Melisa Pınar yaşam koçluğu yapıyor ve tam bir spor tutkunu. Instagram'da bir hayran kitlesi oluşturan Pınar, aynı zaman YouTube kanalından da sık sık yayın yapıyor.

İşte Melisa Pınar'ın Instagram pozları...