MasterChef Türkiye Rezzan kimdir, nerelidir? Rezzan'ın hikayesi nedir?

MasterChef Türkiye'nin birinci bölümünde yarışmacı Rezzan Atan'ın hikayesi jüri üyelerini duygulandırdı. Evet oylarıyla bir üst tura çıkan Rezzan hakkındaki bilgileri sizlere iletelim.

MASTERCHEF TÜRKİYE REZZAN ATAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye programıyla ünlenen yarışmacı Rezzan Atan, 1992 doğumlu, 28 yaşında ve yarışmaya Mersin ilinden katılıyor. Aslen Şırnaklı olan Rezzan Atan toplamda 8 kardeş ve kardeşlerin en büyüğüdür.

Rezzan MasterChef yarışmasında hayat hikayesini anlatmıştı. Rezzan; 9 yaşındayken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu esnada gördüğü bir lokantada yemek işine başladığını söyledi. Rezzan yarışmanın devamında, anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula gitmek için amcasının adına kaydolduğunu ve bundan dolayı nüfusta toplamda 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi.

REZZAN ATAN NERELİ?

MasterChef programı yarışmacısı Rezzan Atan yarışmaya Mersin'den katılıyor. Aslen memleketi ise Şırnak'dır.

Masterchef Rezzan Atan'ın programa katıldığı il: Mersin

Masterchef Rezzan Atan aslen nereli: Şırnak

Masterchef Rezzan Atan kaç yaşında: 28

MASTERCHEF REZZAN ATAN'IN HAYAT HİKAYESİ NEDİR?

Rezzan Atan, MasterChef yarışmasında jüriye hayat hikayesini anlattı. Rezzan; 9 yaşındayken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu esnada gördüğü bir lokantada yemek işine başladığını söyledi. Rezzan yarışmanın devamında, anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula gitmek için amcasının adına kaydolduğunu ve bundan dolayı nüfusta toplamda 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi.

Bu yaşına kadar orada eğitildiğini söyleyen Rezzan Atan, MasterChef elemesine gelebilmek için 2gün çok ağır çalıştığını ve bu yüzden yorgun olduğunu belirtti. Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef'in evet oyları sonucunda bir sonraki tura geçmeye hak kazanmıştı.