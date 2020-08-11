MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam final turunun ikinci etabıyla ekrana geldi. MasterChef'te final turuna kalan 14 yarışmacıdan 8'i ana kadroya girmeye hak kazanacak. MasterChef'in kritik eleme turunda ise iddialı yarışmacılar Eray Aksungur ile Kayhan Özekin arasında tartışma yaşandı.

"TRİBÜNLERE OYNUYORSUN"

MasterChef yarışmacısı Kayhan yemek yapmak için kullandığı blenderı yere düşürmesinin ardından tekrar rafa koydu. Eray ise Kayhan'ı "Onu oraya koyma yere düştü ve kirlendi" diyerek uyardı. Diğer yarışmacılara da seslenen Eray, blenderı kaldırdı ve kimsenin kullanmamasını istedi. Yarışmadaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Kayhan ise Eray'a "Hadi abi ya. Yemeğe mi sokuyorsun sanki bunu? Tribünlere oynuyor" sözleriyle tepki gösterdi.

SOMER ŞEF'TEN SERT UYARI

İkili arasındaki sözlü tartışmayı önlemek için devreye giren Somer Sivrioğlu, yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu, "Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada" sözleriyle Kayhan'ı uyardı.

Somer Şef'ten uyarı alan Kayhan ise Eray'a "Hadi 'Evet'i aldın" dedi. Eray ise "Sen şu kapıdan çıkarken ben sana güleceğim" yanıtını verdi.