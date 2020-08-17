MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının bu sezonunda Ebru, 16 kişilik kadroya dahilk olan son kişi olmuştu. 17 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelen bölümde kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Ağustos Pazartesi akşamı TV8'de yayınlanan MasterChef'in ilk kaptanlık oyununda kazanan isim Tanya oldu. Jüri üyesi, yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi ve yarışmacılar arasında en iyi tulumba tatlısını yapan üç isim arasından Tanya seçildi. Böylelikle mavi takım kaptanı seçilerek, kırmızı takımın kaptanını seçmeye de hak kazandı.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununu, tulumba tatlısı ile kazanan Tanya, rakip kırmızı takıma kaptan olarak Ayyüce'yi seçti. Böylelikle bir hafta boyunca kırmızı tasım kaptanlığını Ayyüce, mavi takım kaptanlığını da Tanya yürütecek.

2020 MASTERCHEF KADROSU

Yarışmaya 2020 sezonunda 32 kişi katıldı ve bu yarışmacılr arasından yapılan eleme oyunları ile ikişerli takım olabilecek 16 kişilik temel kadro oluşturuldu. İşte, MasterChef 2020 kadrosu:

Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra, Furkan, Barbaros, Tanya, Berk, Eray, Uğur, Celal, Gülşah, Ebru'dan meydana geldi.