Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "maske, sosyal mesafe ve hijyen" denetimi yapılması konusunda genelge gönderdi. Bu doğrultuda hareket eden emniyet güçleri, Kırıkkale'de koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri de "uçtu, unuttum, düşürdüm" oldu.

MASKESİZ DOLAŞANLAR DİKKATLERDEN KAÇMADI

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de "sosyal mesafe, maske ve hijyen" denetimi gerçekleştirildi. Sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkanların büyük kısmı maske kuralına riayet etti. Maskesiz dolaşanlar da dikkatlerden kaçmadı.

"MASKEM UÇTU, MASKEMİ DÜŞÜRDÜM, MASKEMİ UNUTTUM"

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile park ve bahçelerde denetim yaptı. Sosyal mesafe ve maske kullanmayan vatandaşlar tek tek uyarıldı. Maske kullanmayan bazı vatandaşlarda 'maskem uçtu, maskemi düşürdüm, maskemi unuttum' gibi çeşitli bahanelerle kendilerini savundu. Bazı vatandaşlar da polisi görünce çene altında tuttuğu, cebinden ve kolundan çıkarttığı maskeleri taktı.

İŞ YERLERİ DE DENETLENDİ

İş yerlerinde de denetimlerini sürdüren polisler, dezenfektan denetimlerini yapıp, sosyal mesafe ve maske kurallarını sık sık hatırlattı.