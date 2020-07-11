Maske takmama bahaneleri 'pes' dedirtti
İZMİR'de, maske takma zorunluluğu olduğu halde, kurallara uymayanların 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdiği cevaplar şaşırttı.
İZMİR'de, maske takma zorunluluğu olduğu halde, kurallara uymayanların 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdiği cevaplar şaşırttı. Vatandaşların, "Neden takmadığımı bilmiyorum açıkçası", "Bir kere ceza yedim zaten. İkincisini de yerim, üçüncüsünü de yerim büyük ihtimalle", "Güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi bir de maskeyle mi çalışacağım?" ve "Koronavirüs insanlar tarafından uydurulmuş değişik bir hastalıktır" şeklinde verdiği cevaplar dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun bulunduğu İzmir'de, bazı vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti. Emniyet ekiplerinin sıkı denetimi devam ederken, vatandaşların salgına karşı duyarsız oluşu dikkat çekti. İzmir'de, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, sokaktaki vatandaşların bazılarının hala maskeyi ya çene altına ya da koluna taktığı gözlendi. Maske kuralına uymayanlar, sıcaktan ya da kişisel sebeplerden takmamayı tercih ettiklerini söyledi. Çoğunlukla gençlerin maske konusunda rahat davrandığı görüldü. Yüzünde maskesi olmayan birçok kişi de maskeyi ya pantolonunun kemerinde ya da elinde taşıdı. Vatandaşların, 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna verdikleri cevaplar şaşırttı.
Koronavirüs salgınına inanmadığını anlatan Ramazan Uygun ise, "Koronavirüs insanlar tarafından uydurulmuş değişik bir hastalıktır. İnsanlar başka hastalıklardan ölüyor, ölüm nedenine koronavirüs diyorlar. Bir sistem çıkardılar. Maskeler de ticaret amaçlı satılıyor. Bu insanlar koronavirüsten ölmüyor, Allah'ın verdiği hastalıklardan ölüyor. Ben hiç korkmuyorum, maske de takmıyorum" dedi.