Dini nikahlı eşine maske uyarısı yapan doktora önce hakaret etti, sonra bıçakla saldırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hastanenin Acil Travma Bölümüne 'göğüs darlığı ve kalp rahatsızlığı' sebebiyle tedavi amaçlı gelen Gizem B.'ye müdahale eden pratisyen hekim Musa B., iddialara göre hastaya, 'maske takması' konusunda ikazda bulundu.

MASKE UYARISINDAN SONRA HAKARETLER SAVURDU

Bu uyarının ardından Gizem B.'nin, kendisini uyaran doktora, "Ateşimi ölçmeden bana maske taktırmaya çalışıyorsun" cevabını verdiği ileri sürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından Gizem B.'nin yanında bulunan dini nikahlı eşi Özgür Ş., doktora ilk olarak hakaretler savurdu.

BIÇAKLA DOKTORA SALDIRDI

Daha sonra sedye önünde bulunan masayı kıran Özgür Ş., yanındaki bıçağı çıkartarak doktora saldırdı. Doktor Musa B., saldırının ardından polis ekiplerinden yardım istemek için 'Beyaz Kod' verirken, güvenlik görevlilerince olaya müdahale edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak Gizem B., Özgür Ş. ve Gizem B.'nin babası Mehmet Ali G. yakalanarak gözaltına alındı.