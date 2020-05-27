Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı

Hükümet Kovid- 19'la mücadele kapsamında maske, tıbbi koruyucu önlük, tulum gibi ürünlerin üretim, dağıtım ve satışında kontrolü sağlarken şimdi de kumaş fırsatçıları meydana çıktı. Bu ürünlerin üretiminde kullanılan 'Nonwoven' kumaşların fiyatları piyasada 4-5 kat arttı. Virüs öncesi fiyatı 2-3 dolardan satılan kumaşın fabrika fiyatı 15 dolara kadar yükseldi. Sabah'ta yer alan habere göre, piyasada bulunmakta zorluk çekilen kumaşın ikincil pazarı da oluşunca karaborsaya düşen maske kumaşının fiyatı 45 dolara kadar fırladı.

"PARASI ÖDENEN KUMAŞIN TESLİMİ İÇİN 4-5 AY SONRASINA GÜN VERİLİYOR"

Ağırlıklı olarak Gaziantep'te bulunan 'Nonwoven' kumaş üreticilerinin yüksek talebi fırsata çevirdiğini belirten maske üreticileri, "Maske ihracatına yasak geldi ancak kumaşa yasak gelmedi. Böyle olunca yurt dışından kumaşa yüksek talep oluştu. Parası peşin ödenen kumaşı teslim etmek için 4-5 ay sonrasına gün veriliyor. Şu anda piyasada kumaş bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir de bunun ikincil pazarı oluştu. Bu fiyatları daha da katladı. Nonwoven kumaş karaborsaya düştü" dedi.

"KUMAŞ İHRACATININ DA İZNE TABİ TUTULMASI GEREKİYOR"

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, salgın öncesi Nonwoven kumaşın yüzde 7-8'inin iç pazarda kullanıldığını belirterek, "Ancak salgınla bu oran yüzde 20-25'lere çıktı. Yurt dışından da talep artınca üreticiler ihracata odaklandı, iç pazarda kumaş fiyatları astronomik oranda arttı. Kumaş bulmakta da sıkıntı baş göstermeye başladı" dedi.

Kumaş ihracatının da izne tabi tutulması gerektiğini belirten Demir, "Üreticilere kapasitelerinin yüzde 25'ini iç pazara vermek kaydıyla ihracat izni verilmeli. Fiyatlar da makul seviyelere çekilmeli" diye konuştu. Sorunu Ticaret Bakanlığı ile de paylaştıklarını aktaran Demir, en kısa sürede çözüm beklediklerini ekledi.