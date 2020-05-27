HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı

Maske kumaşına talep arttı ve fiyatlar katlandı. Üreticiler iç pazardan kesip, ihracat yapınca kumaş karaborsaya düştü. Virüs öncesi 2 dolar olan kumaş fiyatı 45 dolara kadar fırladı.

27.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:23

Hükümet Kovid- 19'la mücadele kapsamında maske, tıbbi koruyucu önlük, tulum gibi ürünlerin üretim, dağıtım ve satışında kontrolü sağlarken şimdi de kumaş fırsatçıları meydana çıktı. Bu ürünlerin üretiminde kullanılan 'Nonwoven' kumaşların fiyatları piyasada 4-5 kat arttı. Virüs öncesi fiyatı 2-3 dolardan satılan kumaşın fabrika fiyatı 15 dolara kadar yükseldi. Sabah'ta yer alan habere göre, piyasada bulunmakta zorluk çekilen kumaşın ikincil pazarı da oluşunca karaborsaya düşen maske kumaşının fiyatı 45 dolara kadar fırladı.

"PARASI ÖDENEN KUMAŞIN TESLİMİ İÇİN 4-5 AY SONRASINA GÜN VERİLİYOR"

Ağırlıklı olarak Gaziantep'te bulunan 'Nonwoven' kumaş üreticilerinin yüksek talebi fırsata çevirdiğini belirten maske üreticileri, "Maske ihracatına yasak geldi ancak kumaşa yasak gelmedi. Böyle olunca yurt dışından kumaşa yüksek talep oluştu. Parası peşin ödenen kumaşı teslim etmek için 4-5 ay sonrasına gün veriliyor. Şu anda piyasada kumaş bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir de bunun ikincil pazarı oluştu. Bu fiyatları daha da katladı. Nonwoven kumaş karaborsaya düştü" dedi.

"KUMAŞ İHRACATININ DA İZNE TABİ TUTULMASI GEREKİYOR"

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, salgın öncesi Nonwoven kumaşın yüzde 7-8'inin iç pazarda kullanıldığını belirterek, "Ancak salgınla bu oran yüzde 20-25'lere çıktı. Yurt dışından da talep artınca üreticiler ihracata odaklandı, iç pazarda kumaş fiyatları astronomik oranda arttı. Kumaş bulmakta da sıkıntı baş göstermeye başladı" dedi.

Kumaş ihracatının da izne tabi tutulması gerektiğini belirten Demir, "Üreticilere kapasitelerinin yüzde 25'ini iç pazara vermek kaydıyla ihracat izni verilmeli. Fiyatlar da makul seviyelere çekilmeli" diye konuştu. Sorunu Ticaret Bakanlığı ile de paylaştıklarını aktaran Demir, en kısa sürede çözüm beklediklerini ekledi.

Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı

Ekonomi Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Ekonomi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Ekonomi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Ekonomi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada Ekonomi
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı Ekonomi
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ersin Korkut Kenan Doğulu Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 13:23:54. #1.14#
title