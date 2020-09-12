Polis de şaşkın! Maske cezası alan yaşlı adam verilen maskeyi çıkartıp yoluna devam etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen polislere 'kimliğimi evde unuttum' diyen Abdurrahman K. (70), karakola götürüleceğini öğrenince cebinden kimliğini çıkardı. Ekiplerinin 900 TL ceza kestiği yaşlı adamın polislerin yanından ayrılırken maskesini çıkartması dikkat çekti.

"KİMLİĞİM YOK" DİYE YALAN SÖYLEDİ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde maske denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında maske kullanmadığı tespit edilen Abdurrahman K. ile ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı. Maske kullandığını ve evinden az önce çıktığını söyleyen Abdurrahman K. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı.

CEZAYI YEDİ, MASKESİNİ ÇIKARIP GİTTİ

Polis ekipleri, Abdurrahman K'ye 900 TL cezai işlem uyguladı. Yaşlı adam polislere, "Yarın Kaymakama gideceğim, beni ceza ile mi korkutacaksınız" diye tepki gösterdi. Cezanın ardından "takmıyorum" diye bağıran Abdurahman K. maskesini çıkararak yoluna devam etti.