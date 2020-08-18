MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer

İkinci el araç piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Vatandaşların gündeminde olan ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusu sorulmaya devam ediyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, NTV canlı yayınında ikinci el fiyatlarının ne olacağı konusunda görüşlerini paylaştı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

2. el araba fiyatları neden yüksek konusunda birkaç tane sebep olduğunu açıklayan Erkoç, bunlardan bir tanesinin 2019 yılının son çeyreğinde meydana gelen sıkıntılar ve kur artışı olduğuna dikkat çekti. Dövizin yükselmesinin Türkiye'ye araç getiren distribütörlere siparişleri iptal ettirdiğini belirten Erkoç, ikinci el araba fiyatlarındaki artış ile alakalı olarak aynı zamanda koronavirüs salgını sebebiyle fabrikaların üretimi durdurmasını işaret etti.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Vatandaşların cevap aradığı ikinci el araba fiyatları düşer mi konusunda tam kapasite ile araç üretiminin haziran ayının sonunu bulduğunu belirten Erkoç, siparişler verildikten sonra Türkiye'ye gelmesinin veya Türkiye'de üretilmesinin maksimum 3 ay sürdüğünü söyledi. 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusuyla ilgili olarak temenni ve beklentilerini de dile getiren Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında Türkiye'de ve bayilerin elinde çoğalacağını aktardı.

Liste fiyatının üstünde satılan araçların da normal seyrine döneceğini beklediklerini belirten Erkoç, sıfır araçların normal seyrine dönmesiyle beraber ikinci el araç fiyatlarında da gerileme olabileceğini kaydetti.