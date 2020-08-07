Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler, izdihama neden oldu. Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Bornova'daki zincir marketin şubesinde meydana geldi. İndirime giren kavanoz kapaklarından almak amacıyla erken saatlerde market önünde sıraya girenler, kapıların açılmasıyla içeri koştu.

TEDBİRLER HİÇE SAYILDI

Müşteriler, ucuz kapaklardan alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Markette izdiham oluşurken, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Bu anlar, müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.