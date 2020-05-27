Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!

Siirt'te koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan markette çalışan 5 çocuk babası Abdulbaki Yolbaş, tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

27.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:11

Siirt'te bir market çalışanı, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Market karantinaya alınırken, diğer çalışanların da koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Siirt'te çalışanlarının bir kısmının koronavirüs testi pozitif çıkan market karantinaya alındı. Marketin karantinaya alınmasının ardından virüsten ölüm gerçekleşti. Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan marketin çalışanı olan 5 çocuk babası Abdulbaki Yolbaş (50), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Market çalışanlarının bir kısmında da korona virüs tespit edilmesi üzerine valilik markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

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Yolbaş, hastanede kılınan cenaze namazı sonrasında özel kıyafet giyen görevliler tarafından cenaze aracına konularak Şeyh Musa aile mezarlığına defnedildi. Market 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı.

Dezenfekte işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.