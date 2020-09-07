Son dakika: Mardin'de zincirleme trafik kazası: 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyon bir traktör ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

6 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.